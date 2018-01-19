Черкассы остаются без водоснабжения, сообщает ГосЧС в вечерней сводке.

«Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ», - отмечается в сообщении.

К распылению поваленных деревьев для оказания помощи бригадам облэнерго дополнительно привлечены силы ГосЧС.

Также организован подвоз воды населению и к социальным объектам.

По данным горсовета, ситуация, которая складывается с ликвидацией повреждений на высоковольтных линиях электропередач в районе Сокирного, которые привели к остановке Днепровской водоочистной станции и отсутствию воды в городе, достаточно серьезная. Сети в этой части проходят через лес, где много поваленных деревьев и толщина снежного покрова достигает одного метра. Тогда как под ним вода и грязь. В таких условиях сегодня с самого утра работают бригады ОАО «Черкассыоблэнерго», Городского РЭС, управления ГосЧС в Черкасской области и городские службы. На данный момент обнаружили пять существенных порывов электролиний, один из которых уже ликвидировали. Еще осталось обследовать 15 километров пути, через который пролегают высоковольтные воздушные линии. Чтобы энергетики могли это сделать, спасатели с привлечением тяжелой техники расчищают дорогу через лесные чащи.

«То есть люди и техника действуют в крайне напряженном и тяжелом режиме», - сказал мэр Анатолий Бондаренко.

По его словам, как только энергетики починят поврежденные электросети в районе Сокирного и подадут свет в Днепровской водоочистной станции, начнется работа по восстановлению водоснабжения в городе.

По информации директора КП «Черкассыводоканал» Сергея Овчаренко, существующие резервуары заполнены на 2,5 метра водой. Этого объема хватит ориентировочно на 4-5 часов. Если за это время восстановится электроснабжение станции, есть возможность в максимально короткие сроки подать воду в дома жителей города.

Если это произойдет позже – есть угроза, что в сети попадет воздух. Поэтому, чтобы обезопасить их от гидроударов, на восстановление водоснабжения может понадобиться уже около 10-12 часов.

Напомним, горсовет Черкасс объявил в городе чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения.