Тридцатилетний полицейский, раненый во время перестрелки в Одессе, скончался в больнице, сообщил советник главы Нацполиции области Руслан Форостяк.

«30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице. Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своего долга», — написал он в Facebook.

Напомним, по последним данным, в результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты.

Ранее советник главы полиции области Руслан Форостяк сообщил о троих пострадавших полицейских и убитом злоумышленнике.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.

Мужчина, который устроил перестрелку, оказался известным любителем России Валентином Дорошенко.