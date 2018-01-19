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Сегодня, 19 января, «Укрзализныця» возобновила услугу возврата электронных билетов через интернет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Приостановка этой функции – это был временный вынужденный шаг, которым мы защитили наших клиентов от искусственного дефицита и спекуляций с билетами в период новогодних и рождественских праздников. Такие действия – это оперативные и точечные меры реагирования. Наша цель – сделать онлайн-сервисы функциональными, а путешествия – доступными и комфортными. Для этого расширяем возможности онлайн-системы продажи билетов, назначаем новые и дополнительные поезда. Ведь железнодорожный транспорт остается самым популярным в Украине», – отметил он.

По информации Кравцова, во время нынешних зимних праздников (22.12.2017 - 11.01.2018) поездами путешествовали 2,4 млн пассажиров, что больше аналогичного периода прошлого года на 96,2 тыс. человек.

Напомним, с 12 декабря 2017 года «Укрзализныця» временно приостановила услугу возврата билетов через интернет. 
ForUm

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