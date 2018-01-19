С начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

«Вчера стало известно о еще одной смерти от кори - это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента начала вспышки», - сказала она, сообщает Укринформ.

По словам Супрун, в течение двух недель 2018 года корью заболели уже 1285 взрослых и детей, тогда как в течение всего 2017 года - 4782 человек.

Супрун рассказала, что больше всего случаев кори зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской областях и в городе Киеве.

В то же время чиновник подчеркнула, что из более чем 1 млн 300 тысяч человек, которые были вакцинированы в прошлом году, ни одного смертельного случая не было.

Напомним, ранее сообщалось о 7 умершх от кори.