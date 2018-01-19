Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл седьмую сессию VIII созыва ВР, сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Он подвел итоги седьмой сессии. «Она была сложной, но вместе с тем это была продуктивная работа», - отметил спикер.

Парубий очертил главные вопросы, которые нужно рассмотреть на восьмой сессии, выделив среди них вопрос национальной безопасности и обороны. Также нужно принять ряд законопроектов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, закон об антикоррупционном суде.

Парубий поблагодарил народных депутатов, членов правительства за плодотворную работу.

Председатель Верховной Рады объявил седьмую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва закрытой.

В сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

Следующая, восьмая сессия, начнется во вторник, 6 февраль 2018.