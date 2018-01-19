Оператор мобильной связи компания Vodafone-Украина (ЧАО «ВФ Украина», ранее «МТС-Украина», Киев) восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области. Об этом руководитель отдела по связям с общественностью Vodаfone-Украина Виктория Рубан сообщила Українським Новинам.

«Ремонтные работы завершили. В Луганске и области связь восстановлена. В Донецке сеть «не поднимается». Причина неизвестна», - сообщила она.

Представитель компании допускает, что причиной могло послужить возможное прекращение энергоснабжения или вывод из строя оборудования.

Как сообщал ForUm, Украина выполнила все процедуры для ремонта линии Vodafone на Донбассе, но боевики гарантий безопасности не дали.

Мобильная телефонная связь Vodafone-Украина на оккупированной части Донецкой области отсутствует с 11 января.



Главарь «ДНР» Александр Захарченко угрожал ввести «внешнее управление» мобильной сетью Vodafone-Украина.