В результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты, сообщает пресс-служба полиции.

Сегодня на ул. Новосельского в Одессе, во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия.

Чтобы прекратить противоправные действия злоумышленника, сотрудники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован.

«По предварительным данным, кроме него, в результате стрельбы пострадали еще пять человек. Из них ранения получили трое стражей порядка и случайный очевидец события. Еще одного мужчину убили», - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба МВД, злоумышленник во время попытки задержания застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста.

«Около 15:30 полицейские выехали на вызов. По предварительным данным по адресу ул. Новосельского находилось лицо, разыскиваемое за правонарушения по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия). Прибыв на место полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку: ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника», - сообщили в МВД.

Ранее советник главы полиции области Руслан Форостяк сообщил о троих пострадавших полицейских и убитом злоумышленнике.