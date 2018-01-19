Успех переговоров урегулированию конфликта на Донбассе не зависит от места их проведения. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя предложение президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

«Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран «нормандской четверки» высказали просьбу к президенту А. Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта», – отметил он.

Макей подчеркнул, то «в отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится». «Но: это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении. Мы – не участники переговоров, но президент Республики Беларусь неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения», – заявил министр

«Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы «сторонние», но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», – подытожил он.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.