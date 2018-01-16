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Официальный курс гривни снова побил исторический антирекорд, упав до 35,07 гривни за евро.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, двух российских певцов Дмитрия Фомина, Василия Вакуленко (рэпер Баста), кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского телеведущего Дмитрия Шепелева.

Председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложили Великобритании не выходить из Евросоюза.

Названы имена полуфиналистов украинского отбора «Евровидения».

Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО «Приватбанк» было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долл. 


Вооруженный конфликт на Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека.

На площади Конституции, напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины, произошла стычка между митингующими и правоохранителями. Красный Крест сообщил о 20 пострадавших.  

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2249 - VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», предусматривающий исключение из украинского законодательства и обихода термина «инвалид». 

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе Президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. В Генпрокуратуре ответили, что с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены.

Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в Верховную Раду и Администрацию Президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной Президентом.

17-18 января в результате воздействия активного циклона в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий.
ForUm

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