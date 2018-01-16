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Вооруженный конфликт на Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека, утверждают авторы исследования, опубликовано 15 января в американском издании PNAS.

Исследователи указывают, что ВИЧ-инфекция в Украине стала «тихой эпидемией», поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания, сообщает Радио Свобода.

Ученые обнаружили связь между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции.

«Война изменила многое в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено», - сказала ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

Украина занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости ВИЧ в Европе, имея примерно 220 тыс. инфицированных в стране с населением около 45 млн человек.

Для подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012-2015 годах.

Напомним, по данным ООН, в зоне АТО растет количество заболевших ВИЧ среди беременных.  
ForUm

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