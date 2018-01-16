Официальный курс гривни снова побил исторический антирекорд, упав до 35,07 гривни за евро.
Национальный банка Украины на 16 января установлен следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2856,7664 (15 января – 2853,6637);
100 EUR – 3507,2521 (15 января – 3463,4916);
10 RUR – 5,0691 (15 января – 5.0416).
Напомним, 15 января был установлен курс 34,63 грн за евро, 12 января - 34,18 грн.
15 января стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах просела до 28,60 гривни/доллар.
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