Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказали первую помощь около 20 пострадавшим в результате столкновений под Верховной Радой. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«В Киеве неспокойно: под Верховной Радой произошли столкновения. Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины патрулировали события, чтобы оказать первую помощь тем, кому это нужно», - говорится в сообщении.

«У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа, - рассказал волонтер отряда быстрого реагирования Национального Комитета Общества Красного Креста Украины Федор Настенко. - Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось».

Напомним, сегодня около 11:00 у Верховной Рады произошел конфликт между протестующими и силовиками. Митингующие применили против силовиков слезоточивый газ и брусчатку, есть задержанные и пострадавшие.

Фото: Українські Новини