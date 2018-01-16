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Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказали первую помощь около 20 пострадавшим в результате столкновений под Верховной Радой. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«В Киеве неспокойно: под Верховной Радой произошли столкновения. Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины патрулировали события, чтобы оказать первую помощь тем, кому это нужно», - говорится в сообщении.

«У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа, - рассказал волонтер отряда быстрого реагирования Национального Комитета Общества Красного Креста Украины Федор Настенко. - Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось».  

Напомним, сегодня около 11:00 у Верховной Рады произошел конфликт между протестующими и силовиками. Митингующие применили против силовиков слезоточивый газ и брусчатку, есть задержанные и пострадавшие.

Фото: Українські Новини
ForUm

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