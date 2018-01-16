Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО «Приватбанк» было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долл. Об этом говорится в результатах расследования, представленных Национальном банком Украины.

Согласно выводам расследования, существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

«Сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, погашающим кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров», - говорится в сообщении.

Согласно расследованию, центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО «Приватбанк». Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуры были привлечены сотни сотрудников ОАО «Приватбанк».

Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

«Для того чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, ПАО «Приватбанк» неоднократно предоставляло ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто путем систематической фальсификации финансовой отчетности бывшим менеджментом банка», - пояснили аудиторы.

До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5,5 млрд долл.

Результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка.

Нацбанк выразил готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации

Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом, «проведение экономического расследование операций ПАО «Приватбанк» для определения, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации».

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Напомним, 21 декабря прошлого года «ПриватБанк» перешел в государственную собственность.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с «ПриватБанком».