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Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной Президентом.

Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800, сообщает «Европейская правда».

«Законопроект (о Антикоррупционном суде, подан от имени Порошенко) требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 на поддержку ключевых реформ в Украине», - говорится в сообщении.

Большинство требований ВБ по своей сути совпадают с теми, что перечислены в письме МВФ. В то же время, в том, какой должна быть процедура изменения законопроекта, позиции ВБ и МВФ несколько расходятся.

Напомним, Международный валютный фонд официально уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде (АКС) в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

В свою очередь в Администрации Президента заявили, что президентский проект закона о разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. 
ForUm

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