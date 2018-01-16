На полиграфкомбинате «Украина» 16 января запустили дополнительную линию персонализации документов для ускорения изготовления загранпаспортов.

«Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены, то после запуска новой машины оно сможет производить вдвое больше документов», - заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время проверки запуска нового оборудования для печати биометрических паспортов, сообщает Укринформ.

Предполагается, что новое оборудование решит проблему технического изготовления заграничных паспортов, и это позволит в течение 2-3 месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче заграничных паспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

«Хочу заявить: мы будем работать круглосуточно, семь дней в неделю, пока не ликвидируем задержку», - заверил директор предприятия Юрий Онищенко.

Оборудование, которое закупил полиграфкомбинат, - это система BookMaster One #351 от компании IAI industrial systems B. V., ее стоимость - 1,695 млн евро. Производительность нового оборудования - 500 паспортов в час, а следовательно, дополнительно к имеющимся мощностям предприятия - 11 тысяч паспортов в сутки.

Напомним, в августе 2017 года Кабинет Министров Украины уменьшил до 40% с 75% долю отчисления чистой прибыли для полиграфического комбината «Украина» для реинвестирования до конца года 68,5 млн грн в увеличение производства биометрических паспортов.