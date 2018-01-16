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17-18 января в результате воздействия активного циклона в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, 17 января ночью на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с.

18 января в результате воздействия активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий. На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег.

В Украине, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях – 25-28 м / с, на дорогах страны гололедица.
ForUm

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