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На площади Конституции, напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины, произошла стычка между митингующими и правоохранителями.

Правоохранители отметили, что участники акции протеста подожгли шины, и полицейским пришлось потушить их, сообщает УНИАН.

Сейчас правоохранители стоят перед центральным входом в парламент, а митингующие за забором выкрикивают лозунги против полиции, в том числе нецензурные. В то же время никакого силового противостояния не происходит.

Нардеп Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил, что активисты сожгли флаг РФ, портреты Путина, а также его агентов в Украине.

Возле здания Верховной Рады Украины усилены меры безопасности, установлены металлические рамки.

Фото: РБК-Украина
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