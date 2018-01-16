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Председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложили Великобритании не выходить из Евросоюза.

Если же правительство в Лондоне не изменит свой взгляд на происходящее, в будущем году Brexit станет реальностью со всеми негативными последствиями, сказал Туск, выступая в Европарламенте во вторник, 16 января, сообщает DW.

Если британцы изменят свое мнение, «наши сердца по-прежнему открыты» для них, добавил глава Евросовета.

Юнкер в свою очередь поддержал Туска, выразив надежду на то, что его слова будут услышаны британскими властями. Не хотелось бы, чтобы  в Лондоне пропускали мимо ушей, что «наша дверь по-прежнему открыта», подчеркнул глава Еврокомиссии.

Напомним, половина граждан Великобритании высказываются за проведение нового референдума о Brexit, а большинство британцев считают, что Соединенное Королевство выплатит «слишком много денег» за выход из состава Евросоюза.

29 марта 2017 года Великобритания начала процесс выхода из ЕС.
ForUm

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