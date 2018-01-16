Народные депутаты внесли в Верховную Раду постановление, в котором предлагают Президенту Украины Петру Порошенко уволить председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.

Согласно тексту постановления, причиной такого предложения является то, что Гонтарева, «не будучи уволенной в соответствии с законодательством, фактически завершила выполнение своих полномочий и обязанностей».



По мнению парламентариев, это негативно влияет на регулирование банковского сектора Украины и отношения Украины с международными финансовыми учреждениями, сообщает УНИАН.

«Верховная Рада постановляет: предложить Президенту Украины Порошенко П.А. безотлагательно внести в Верховную Раду Украины прошение о увольнении Гонтаревой Валерии Алексеевны с должности Главы Национального банка Украины», - говорится в постановлении.

Напомним, 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

С 8 августа по 26 сентября 2017 года Гонтарева находилась в отпуске за свой счет и за счет отгулов.