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В Генпрокуратуре с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены.

Об этом написал в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Вне всякого сомнения, представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыму Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: 03057 г. Киев, ул Дегтяревская, 31 А. Все законные основания для этого есть», - отметил он.

«Расходы на проезд и содержание – за счет принимающей стороны. Добро пожаловать!» - добавил спикер ГПУ.

Стоит отметить, что по указанному адресу находится Шевченковский райсуд Киева.

Ранее Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, где требует начать расследование в отношении ряда украинских государственных деятелей.

В Украине против бывшего «прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

 

 
ForUm

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