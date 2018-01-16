Телеканалы СТБ и UA:ПЕРШИЙ определились с именами полуфиналистов, которые будут бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне.



Уже с 10 февраля в прямых эфирах нацотбора мы увидим 18 исполнителей: The Erised, Сергей Бабкин, СONSTANTIN, Kozak System, The ВЙО, Julinoza, Dilemma, KAZKA, Yurcash, Mountain Breeze, Ingret Kostenko, Vil’na, LAUD. Cреди полуфиналистов также есть участники двух прошлых нацотборов: TAYANNA, KADNAY, Pur:Pur, MELOVIN и ILLARIA.

По словам музыкального продюсера Руслана Квинты, главное отличие нацотбора на «Евровидение-2018» в том, что в составе полуфиналистов парней больше, чем девушек, а все песни, которые прозвучат в прямых эфирах - авторские.

«За время, пока шел первый этап отбора, мы получили более 1000 заявок. Это говорит о том, как сильно развивается наша музыкальная индустрия. Я горд тем, что сегодня украинские песни приобретают совершенно новое лицо - современное, модное. И именно на качественную песню мы делали ставку. В ней должна быть и любовь к музыке, и смелое решение, и лицо артиста. Не важно - известный он или нет. Мы провели колоссальную работу, чтобы взять самых-самых, и я с легкостью могу сказать, что в прямых эфирах зритель услышит очень качественную музыку и увидит крепких (не побоюсь этого слова) артистов. Лично я верю в каждого из них. Более того, все песни написаны самими участниками, нет ни одной «спецпокупки» - это меня, как музыкального продюсера, очень радует», - рассказал он, сообщает УНИАН.

В прямых эфирах Нацотбора будет представлено около 16 музыкальных жанров, среди которых indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks и другие.

«Мне максимально хотелось разнообразить состав участников по жанрам и стилям, чтобы показать вкусы ребят и их творческую составляющую. Я был доступен для всех, кто хотел со мною встречаться, обсуждать репертуар и его поиск. А всех подавших анкеты «прошлогодников» просматривал как под микроскопом; к ним у меня были особые требования, о чем я предупреждал сразу - это репертуар и новый творческий вектор. И могу сказать, что некоторые меня приятно удивили, порадовали серьезным подходом и тем, что услышали все рекомендации и качественно подготовились», - добавил Квинта.

Отметим, что 19 января состоится жеребьевка, результаты которой определят порядок выступлений участников в полуфиналах.

Напомним, что в нацотборе 2018 запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля), в каждом из которых выступят по 9 исполнителей. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников.

Победитель нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне с той же песней, с которой он участвовал в отборе.