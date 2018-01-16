Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд Крыма 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн. – Ред.).​

Российский прокурор запросил для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей (9,2 тыс. гривен. – Ред.), сообщает Крым.Реалии.

​Балух перед вероятным оглашением приговора пожелал украинскому народу «не сдаваться» и заявил, что «все будет Майдан».

«Не на смерть идем. Думаю, в скором времени все это разрешится. Я Украине хочу пожелать не сдаваться и нести народу борьбу. Борьбу за то, за что много жизней положили лучшие люди страны. Если то, что со мной происходит – жертва, то я так не считаю. Все будет нормально, мы все равно победим. Все будет Майдан», – сказал Балух журналистам перед началом судебного заседания.

Балух 16 января приехал в суд с вещами, которые могут ему понадобиться в СИЗО, в случае соответствующего решения суда.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент перед заседанием подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда посетил украинского активиста Владимира Балуха, которому намерены огласить приговор.

«Мы приехали, благословили, помолились. За Володей сейчас приехала Федеральная служба исполнения наказаний, забрали его и увезли в суд. Настроение Владимира хорошее, бодрое, он не сломлен, уверен в своей правоте. Мы не обсуждали ни политические, ни судебные темы, чтобы не было никаких провокаций. Я долго добивался от суда права на встречу, чтобы Володя мог исповедоваться, причаститься, с божьей помощью, это все получилось», – рассказал Климент.

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери, и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

После обыском активиста задержали.

4 августа 2017 года раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

22 августа Следственный комитет РФ возбудил против Балуха новое уголовное дело за якобы нападение на начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.

2 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернулуголовное дело против Балуха в суд первой инстанции из-за нарушений в уголовно-процессуальном законодательстве соседней России.

29 ноября Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты Балуха и отменил решение Раздольненского суда полуострова о его аресте.

1 декабря суд изменил Балуху меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест на два месяца.

6 декабря 2017 года Балуху вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).