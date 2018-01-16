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Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего.

Об этом говорится в приказе Минкультуры №55 от 15 января, подписанный министром Евгением Нищуком.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович (рэпер «Баста»), Михалков Никита Сергеевич», – говорится в документе.

Также отмечается, что соответствующее решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.

Напомним, в сентябре 2017 года Министерство культуры уже дополняло перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. 

 
ForUm

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