также в разделеОбщество
«Евровидение-2018» впервые проведут женщины 31
Осужден мужчина, поместивший похищенного человека в гроб 35
Количество заболевших гепатитом в Николаеве возросло почти вдвое 24
На Луганщине у пожилой женщины изъяли крупный арсенал оружия 34
Три бывших члена правления «Михайловского» объявлены в розыск 25
Подозреваемый в убийстве Ноздровской арестован на 2 месяца 35
Госпогранслужба привлекла резервы для усиления охраны границы 44
Подозреваемый в убийстве Ноздровской согласился с подозрением 117
Генштаб: У «Азова» не может быть американских Javelin 49
КПВВ «Станица Луганская» меняет график работы 41
Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ 61
В Славянске задержана 20-летняя девушка, «служившая» в «ДНР» 88
НАБУ открыло Мартыненко материалы дела 62
КГБ Беларуси завербовал украинца для слежки за силовиками 40
В Польше задержали женщину, «торговавшую» украинцами 55
На Киевщине похоронили Ноздровскую 117
Нардепы получили 9 миллионов компенсации за проезд по Украине 69
ГПСУ: РФ отвечает провокациями на введение биометрического контроля 3225

В селе Демидов Вышгородского района Киевской области похоронили Ирину Ноздровскую, которую нашли убитой 1 января. 

Задержанный по подозрению в убийстве Ноздровской Юрий Россошанский признал вину, но не раскаивается, заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

Президент Петр Порошенко поблагодарил полицию за расследование преступления. 

Украина значительно сократила импорт природного газа в связи с теплой зимой.

В 2017 году потребительские цены повысились на 13,7%. 

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП открыли экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко и его защитникам доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и ГП «НАЭК «Энергоатом».

Ведущий исследователь проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже получили летальное вооружение из США. 

Министерство финансов Украины предлагает определить критерии, по которым физические лица будут считаться состоятельными, и обязать таких физлиц ежегодно подавать налоговую декларацию. 

 Уровень бедности в Украине в 2017 году по данным Киевского международного института социологии снизился до 12%.

В Польше уволили министра иностранных дел Витольда Ващиковского, известного резонансными антиукраинскими заявлениями.



 

Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения, сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

За минувшие сутки боевики 6 раз нарушали перемирие, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Прошедшие сутки отличились определенным обострением ситуации, в результате украинские военные были вынуждены впервые с начала новогодне-рождественского перемирия открыть ответный огонь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги