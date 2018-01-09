В селе Демидов Вышгородского района Киевской области похоронили Ирину Ноздровскую, которую нашли убитой 1 января.

Задержанный по подозрению в убийстве Ноздровской Юрий Россошанский признал вину, но не раскаивается, заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

Президент Петр Порошенко поблагодарил полицию за расследование преступления.

Украина значительно сократила импорт природного газа в связи с теплой зимой.

В 2017 году потребительские цены повысились на 13,7%.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП открыли экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко и его защитникам доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и ГП «НАЭК «Энергоатом».

Ведущий исследователь проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже получили летальное вооружение из США.

Министерство финансов Украины предлагает определить критерии, по которым физические лица будут считаться состоятельными, и обязать таких физлиц ежегодно подавать налоговую декларацию.

Уровень бедности в Украине в 2017 году по данным Киевского международного института социологии снизился до 12%.

В Польше уволили министра иностранных дел Витольда Ващиковского, известного резонансными антиукраинскими заявлениями.







Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения, сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

За минувшие сутки боевики 6 раз нарушали перемирие, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Прошедшие сутки отличились определенным обострением ситуации, в результате украинские военные были вынуждены впервые с начала новогодне-рождественского перемирия открыть ответный огонь.