Министерство финансов Украины предлагает определить критерии, по которым физические лица будут считаться состоятельными, и обязать таких физлиц ежегодно подавать налоговую декларацию. Об этом говорится в разработанном Минфином законопроекте.

Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести граждан, которые являются владельцами крупных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно владеют 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего доход за предыдущий налоговый (отчетный) год в размере 10 и более миллионов евро, сообщает УНИАН.

Также, в соответствии с критериями министерства, зажиточными предлагается считать граждан, общий годовой налогооблагаемый доход которых за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

Министерство предлагает установить повышенный уровень ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций.