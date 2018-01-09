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Украина за период с 1 по 7 января по сравнению с аналогичным периодом декабря 2017 года сократила импорт природного газа из стран ЕС на 16,6% - до 180,8 млн куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

Также в компании сообщили, что за первую неделю января 2017 года Украина импортировала 336,6 млн куб. м, что на 86,2% больше, чем за 1-7 января этого года. 

По словам руководителя консалтинговой компании на рынке нефти и природного газа Exploration and Production Геннадия Кобаля, снижение объемов импорта «голубого» топлива связано с высокой температурой окружающей среды и, как следствие, низким потреблением газа, сообщает УНИАН.

«В зимний период главным фактором, который влияет на потребление газа, а также объем импорта, является погода. На сегодня мы наблюдаем сравнительно высокую температуру как для зимы, и поэтому два крупнейших потребителя газа – население и теплокоммунэнерго – сокращают свое потребление», - сказал он.

Также, по словам эксперта, теплая погода стала причиной падения цен на рынке газа (для промышленных потребителей). «В прошлом году в начале января рыночная цена газа превышала 10 тыс. грн за тыс. куб. м, а сегодня газ продается по цене около 9,5 тыс. грн за тыс. куб. м», - отметил Кобаль. 

Напомним, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 31 декабря по 7 января сократились на 1,9%, или на 275 миллионов кубов, - до 14,418 миллиарда кубов с 14,693 миллиарда кубов. 
ForUm

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