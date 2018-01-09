Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП открыли экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко и его защитникам доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и ГП «НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Экс-нардеп подозревается в совершении преступлений, квалифицированных по:

- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Организация завладение организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере);

- ч.1 ст.255 УК Украины (Создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководстве такой организацией, участия в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины (Организация завладение преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины (Организация легализации (отмывания) преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенной в особо крупном размере).

Кроме того, среди других подозреваемых в производстве – действующие руководители ГП «ВостГОК», Государственного концерна «Ядерное топливо», НАК «Нафтогаз» Украины», ОАО «Объединенная горно-химическая компания» и структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».

Напоминаем, что расследование по факту завладения средств ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 млн евро детективы НАБУ зарегистрировали в декабре 2015 года. 25 октября экс-народному депутату сообщено о подозрении рамках этого производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование фактов завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. 20 апреля Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

В ноябре 2017 процессуальный руководитель - прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры - принял решение об объединении двух указанных уголовных производств в одно. Сейчас в этом объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 5 находятся в розыске.

Мартыненко был народным депутатом из 1998 года, неоднократно возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, считался неформальным куратором госкомпании «Энергоатом».

В парламенте 8 созыва Мартыненко представлял партию «Народный фронт», но сложил мандат в конце 2015 года.