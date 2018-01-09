За минувшие сутки боевики 6 раз нарушали перемирие, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Темная половина прошедших суток, начиная с 19:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато до этого российско-оккупационные группировки 6 раз нарушали перемирие», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении более 4 часов враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из крупнокалиберных пулеметов, при поддержке 120-мм минометов провоцировали защитников Луганского и выпустили недалеко от этого населенного пункта около полусотни боеприпасов, а впоследствии из пулеметов и гранатометов вели огонь на подступах к Светлодарску.

На донецком направлении оккупанты стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитникам Павлополя, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов - вблизи Талаковки. Вокруг Новотроицкого противник также активизировался в обеденное время. В основном захватчики применяли здесь стрелковое оружие, включая снайперское, а позже усилили давление - добавили гранатометы.

В штабе подчеркнули, что в этом районе наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия и гранатометов.