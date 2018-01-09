Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения.

Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью «Европейской правде».

«Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ», - сказал Ельченко.

По его словам, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией, но РФ этот вариант отвергает.

«И это - «красная линия», которую никто никогда не перейдет. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не позволила использовать его», - подчеркнул Ельченко.

Посол добавил, что, по его мнению, Россия изначально не хотела миротворческой операции ООН на территории Донбасса.

«Я думаю, что это была просто игра... Им нужно или сохранение существующей ситуации, или так называемая «миротворческая «операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую ​​миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что делать и как ее оттуда вывести», - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.