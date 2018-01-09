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В 2017 году потребительские цены повысились на 13,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В декабре инфляция составила 1,0%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2017 году повысились на 17,7% (за декабрь на 1,5%), на одежду и обувь – повысились на 0,9% (за декабрь снизились на 2,4%), на жилищно-коммунальные услуги – повысились на 10,6% (за декабрь повысились на 0,3%), на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 7,5% (за декабрь повысились на 0,8%), на образование – повысились на 14,9% (за декабрь не изменились).

По сравнению с декабрем 2016 года в декабре 2017 года потребительские цены повысились на 13,7%.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в этом году с 9,1% до 12,2%, а в 2018 с 6% до 7,3%.

По данным регулятора, повышение с 2017 года минимальной заработной платы (МЗП) добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года, тогда как повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6 п.п.
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