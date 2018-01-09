Задержанный по подозрению в убийстве юристки Ирины Ноздровской Юрий Россошанский рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления.

Как сообщает INSIDER со ссылкой на источники, детали убийства были установлены в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого.

По словам собеседника, Россошанский рассказал, что действовал один и сообщил, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

«Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож, и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке», - скзазал источник.

По его словам, Россошанский был задержан 8 января по 208 УПК Украины, в этот же день ему вручили подозрение по ч 1. ст 115 УК (Умышленное убийство)

Меру пресечения для Россошанского суд будет избирать 9 января. Обвинение будет просить для подозреваемого содержание под стражей. По этой статье альтернативы внесения залога не предусмотрено.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

8 января правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В тот же день ему было объявлено о подозрении.

Задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия, который в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ирины.

Спустя два года после ДТП Ноздровская смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.