также в разделеОбщество
Подозреваемый в убийстве Ноздровской арестован на 2 месяца 10
Госпогранслужба привлекла резервы для усиления охраны границы 11
Подозреваемый в убийстве Ноздровской согласился с подозрением 74
Генштаб: У «Азова» не может быть американских Javelin 20
КПВВ «Станица Луганская» меняет график работы 12
Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ 22
В Славянске задержана 20-летняя девушка, «служившая» в «ДНР» 41
НАБУ открыло Мартыненко материалы дела 38
КГБ Беларуси завербовал украинца для слежки за силовиками 22
В Польше задержали женщину, «торговавшую» украинцами 36
Нардепы получили 9 миллионов компенсации за проезд по Украине 56
ГПСУ: РФ отвечает провокациями на введение биометрического контроля 2380
Отец Ноздровской обвинил Россошанского еще в одном убийстве 173
МВД: Правоохранители обеспечили общественную безопасность во время праздников 20
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО 43
РПЦ об обмене: Решающими стали переговоры Патриарха с Медведчуком и представителями Донбасса 53
Под Киевом проходит церемония прощания с Ноздровской 75
Мировые телеканалы освещают роль Медведчука в обмене пленными 121

Во вторник, 9 января, в селе Демидов Вышгородского района Киевской области похоронили юристку Ирину Ноздровскую, которую нашли убитой 1 января.

Ее похоронили рядом с сестрой, которая погибла в смертельном ДТП два года назад.

Когда гроб опускали в яму, отец и мать порывались броситься за ним. Их держали родственники, сообщает «Обозреватель».

Отец Ноздровской воскликнул: «Наркоманы убили тебя». А мать взмолила о прощении: «Прости нас дочка, что не уберегли тебя!»

«Мы прощаемся с тобой, Ирина. Вечная память», - обратились родственники.

На похороны также пришел Дмитрий Шевчук, дочь которого насмерть сбили в Тарасовке.

«Очень тяжело... Я знаю, что такое потерять дочь. Наша семья дружила с Ирой. Познакомились на суде. Ира пришла к нам на суд. Она говорила, как только завершу свое дело, буду вам помогать», - отметил он.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность. 

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия, который в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ирины.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный признал вину, но не раскаивается.

В свою очередь адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются в том, что задержанный - реальный исполнитель преступления.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

87
Теги