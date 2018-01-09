Президент Петр Порошенко провел встречу с руководством Национальной полиции и принял доклад о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, который имеет реформированная Национальная полиция», - сказал Президент и добавил, что раскрытие этого дела «делает честь и сотрудникам Нацполиции, и следователям, были приобщены к этому делу».

«Я хотел бы поблагодарить за блестящую работу, за быструю реакцию», - отметил Порошенко, добавив, что следователи полиции работали в круглосуточном режиме для раскрытия этого дела. Он отметил, что раскрытие этого преступления увеличивает доверие и к власти, и к полиции.

Он подчеркнул, что убийство Ноздровской вызвало широкий резонанс и в украинском обществе, и на международном уровне. «И быстрая реакция и эффективные действия в поиске и задержании подозреваемого является знаком качества работы Национальной полиции», - подчеркнул он.

В то же время, глава государства отметил, что такая же эффективность должна быть продемонстрирована и в расследовании других дел. «Вы помните очень болезненное дело Павла Шеремета и мы также не должны снимать его с контроля и делать все возможное, чтобы убийцы не избежали ответственности», - сказал Порошенко, добавив, что это касается и многих других дел.

Напомним, тело Ноздровской нашли 1 января под Киевом. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

8 января правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В тот же день ему было объявлено о подозрении.