Уровень бедности в Украине в 2017 году по данным Киевского международного института социологии снизился до 12%. Об этом сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожа.

По ее словам, с 1994-го по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Самой тяжелой ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Потом ситуация улучшалась, и за 10 лет — до 2008-го — уровень бедности снизился до 11%, сообщает ZN.UA.

«И это одно из немногих, но важных достижений Украины за эти годы, — подчеркивает социолог. — В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности возрос до 21%, но потом ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое — до 17%. Но на протяжении последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%».

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что уровень бедности в Украине снизился на 15,1 п.п. с 54,5% в 2016 году до 39,4% в 2017 году.