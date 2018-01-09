Ведущий исследователь проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже получили летальное вооружение из США. Такое сообщение он разместил в Twitter.
«Немало шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе полк «Азов» «уже» имеет изготовленное в США летальное вооружение», – говорится в сообщении, передает Укринформ.
Речь идет о гранатометах PSRL американского производства.
Напомним, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, начала поставлять в Украину гранатометы.
Гранатомет PSRL - это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7.
Главный директор компании Ричард Вендивер сообщил, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016 году.
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