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В Польше в результате ротации правительства был назначен новый министр иностранных дел, польское дипломатическое ведомство возглавит Яцек Чапутович.

Об этом информируют польские СМИ, которые транслируют церемонию объявления нового состава правительства Матеуша Моравецкого в прямом эфире, пишет Украинская правда.

С должности главы МИД был уволен министр иностранных дел Витольд Ващиковский, которого ранее неоднократно называли одним из ключевых кандидатов на отставку.

Яцек Чапутович с 2008 по 2012 год был директором Национальной школы государственного управления. С 2017 года работал заместителем экс-главы МИД Витольда Ващиковского. С января 2017 был директором Дипломатической академии Министерства иностранных дел.

Напомним, Ващиковский выступал с рядом резонансных заявлениях в отношении Украины. В частности он сообщил, что Польша внедрит «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине. 

Также он заявил, что Польша долгое время проявляла «ангельское терпение» к Украине.   
ForUm

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