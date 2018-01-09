Прошедшие сутки в зоне АТО отличились определенным обострением ситуации, в результате украинские военные были вынуждены впервые с начала новогодне-рождественского перемирия открыть ответный огонь.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«Захватчик, как и раньше, продолжал игнорировать установленный режим прекращения огня, увеличив по сравнению с предыдущими сутками количество и интенсивность вооруженных провокаций. Особую активность противник проявил в светлое время дня. Враг прибегал к обстрелам позиций украинских защитников, в частности, из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БПМ и гранатометов. Упомянутые преступные действия оккупанта угрожали жизни и здоровью военнослужащих Вооруженных сил Украины, поэтому они были вынуждены впервые с начала новогодне-рождественского перемирия адекватно на них отвечать», - сказал он.

Всего за прошлые сутки вдоль всей линии соприкосновения противник осуществил 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ.

В результате вражеских обстрелов не погиб ни один военнослужащий, однако неподалеку Светлодарска и Новотроицкого получили ранения трое украинских воинов.

Один из них находится в тяжелом состоянии.