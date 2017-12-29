Президент Петр Порошенко в присутствии заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова и председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей.

В 2018 году Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует повысить стоимость электроэнергии почти на 16%.

Среди освобожденных 27 декабря заложников 14 человек подозреваются в самовольном оставлении частей. Об этом сообщил советник Президента Юрий Бирюков.

Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего главу Государственного управления делами Игоря Тарасюка и снял арест с его имущества.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что новые переговоры по обмену заложниками могут пройти уже в ближайшее время и с большой долей вероятности завершатся успешно.

Травмы освобожденных из плена «Л/ДНР» заложников свидетельствуют о пытках, заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что 28 декабря был задержан директор областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко при попытке дать ему взятку.

Официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам, установленный Национальным банком 29 декабря, будет действовать до 3 января. Так, в пятницу, 29 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 коп. – 28,06 грн; курс евро составил 33,49 грн; российский рубль незначительно подорожал - до 0,487 грн.

Приговор Шевченковского районного суда Киева руководителю группы «титушек» Юрию Крысину, причастному к убийству журналиста Вячеслава Веремия, рассекречен.

Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

Украинский водитель фуры, который протаранил в Германии полицейский автомобиль, находится в СИЗО города Менхенгладбах, земля Северный Рейн-Вестфалия. Он был арестован.