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В 2018 году Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует повысить стоимость электроэнергии почти на 16%. Об этом сообщает Урядовий кур’єр.

Повышение пройдет в два этапа. Так, с 1 января планируют повысить оптово-рыночную цену на 9,5%. С 1 апреля она вырастет еще на 6,1%.

В сентябре 2017 председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине – самые низкие в Европе.

По требованию МВФ в Украине необходима корректировка цены на газ в соответствии с ценой импорта. Окончательной целью является внедрение свободного газового рынка.  
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