Среди освобожденных 27 декабря заложников 14 человек подозреваются в самовольном оставлении частей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Президента Юрий Бирюков.

«Ожидаемая история, от которой, увы и ах, не отмахнуться. История уже гуляет по пабликам, так что - объясню. Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», – отметил он.

По словам Бирюкова, изначально планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром «Жуляны». «Но... вмешалась природа – «Жуляны» не принимали борта по погоде. Помните туман в полосе той ночью? Так и «Борисполь» толком наши самолеты не принимал, да. Ждали «окно», дождались, вылетели. А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи», – подчеркнул он.

Советник Главы государства отметил, что на этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда. «Мы не бросаем своих. Не выбираем «качество». Не обсуждаем «обстоятельства». Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства про любого своего гражданина. Не все у нас гладко в государстве, но над этим работали и работают», – подчеркнул он.

«И что самое парадоксальное... Полсотни осужденных отказались уходить «на ту сторону». А эти 14, зная свою перспективу, тем не менее – приехали», – подытожил Бирюков.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.