Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

Это поручение создано согласно Доктрине информационной безопасности, утвержденной указом Президента №47 от 25.02.2017, сообщает Украинская правда.

Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» должно не допустить нанесения «ущерба интересам Украины в информационной безопасности».

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

МОН обязали ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» и использования российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

В июне Министерство информационной политики обнародовало перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине.