также в разделеОбщество
Задержан информатор «ДНР», завербованный через «Вконтакте» 11
В 2017 году за антиукраинскую пропаганду открыто 43 дела 12
Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака 18
Травля собаками и издевательства: 4 политзаключенных вывезли из Крыма в РФ 19
Луценко: Директор николаевского аэропорта взял деньги на взятку из «отката» 17
Аваков похвастался фотографией с отпуска 25
НАПК внесло предписание главе Госархива 12
Соцсети об обмене пленными: До чего омерзителен пиар за чужой счет! 88
Порошенко одобрил старт второго этапа судебной реформы 38
Как становятся Дедом Морозом и Снегурочкой 26
Украинца, совершившего смертельное ДТП в Германии, арестовали 23
На окраине одесского села нашли километровый спиртопровод 49
Суд освободил экс-главу ГУД от уголовной ответственности 50
ОБСЕ зафиксировала неотведенные «Грады» боевиков на Донбассе 21
Экс-мэру Новомосковска дали 3 года тюрьмы 40
Горбатюк: В розыске по делам Майдана – 91 человек 43
Рабинович объяснил, почему задействованного в обмене Медведчука «забыли» поблагодарить 228
Директор николаевского аэропорта пытался дать взятку главе ОГА 44

Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

Это поручение создано согласно Доктрине информационной безопасности, утвержденной указом Президента №47 от 25.02.2017, сообщает Украинская правда.

Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» должно не допустить нанесения «ущерба интересам Украины в информационной безопасности».

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

МОН обязали ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» и использования российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

В июне Министерство информационной политики обнародовало перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги