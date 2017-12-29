Президент Петр Порошенко в присутствии заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова и председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент попутно поблагодарил Государственную судебную администрацию, Высший совет правосудия за активное участие во внедрении судебной реформы.

Филатов отметил, что в рамках стратегии судебной реформы, утвержденной соответствующим указом, а также во исполнение требований Закона «О судоустройстве и статусе судей», к подписанию предлагаются указы о реорганизации системы правосудия, в частности ликвидация, создание и реорганизация определенных судов. Он отметил, что это касается как местных судов, так и судов апелляционной инстанции.

Филатов сообщил, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды. «Это будет унифицированный подход ко всем судов первой инстанции», - сказал он.

По его словам, также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах с целью организационной и финансовой оптимизации, для того, чтобы обеспечить лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел.

Заместитель главы АП проинформировал, что при подготовке соответствующих указов состоялись консультации с Высшим советом правосудия, который поддержал эти представления, и документы подаются Государственной судебной администрацией.

В свою очередь, Бенедисюк отметил, что ВСП в рамках действующей процедуры обработал и предоставил консультации по проектам соответствующих указов. Он подчеркнул, что принятие такого решения даст более четкую структуру судебной системы. «Я считаю, что это будет основой для стратегического планирования развития судебной системы», - отметил Бенедисюк.

Он также заявилл, что отныне станет возможным и планирование развития автоматизированной системы для того, чтобы действительно правосудие было доступным и было восстановлено доверие к судебной системе.

«На самом деле, это второй этап судебной реформы. Первый этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного суда, который был создан с помощью беспрецедентно прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности», - подчеркнул Президент.

«Сегодня - это второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей», - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что существует большая проблема, которая возникает у человека - «найти правду и защиты свои права». Он выразил надежду, что те указы, которые поступили ему на подпись, ответят на эти вопросы.

По словам Президента, сейчас также «идет набор новых судов». «Это еще один ответ на те многочисленные обращения, поступающие ко мне, как к Президенту, от общественности, от людей относительно возмущения отдельными несправедливыми решениям, которые потом отменяются в апелляционных инстанциях, но наносят непоправимый вред доверию к судебной власти и правосудию, которое должно привлечь виновных к ответственности», - подчеркнул он.

«Я, как Президент, по Конституции не имею права вмешиваться в рассмотрение конкретного дела и не буду этого делать. Хотя, как гражданину, мне очень больно слышать о тех или иных сообщениях. Единственное, что я могу сделать - это обновление судебной системы. Обеспечить приход и переаттестацию честных справедливых судей, которые помогут нам провести второй этап судебной реформы», - отметил Порошенко.

Президент также сообщил, что сейчас происходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей судей людьми, которые проходят систему оценки, заполняют необходимые декларации, проходят антикоррупционную проверку.

Он подчеркнул, что новые суды будут формироваться на совершенно прозрачном конкурсе. «Идите, участвуйте, проходите конкурсы, составляйте экзамены и приступайте к работе. Это наше с вами дело. Это не дело отдельно Высшей квалификационной комиссии, отдельно Высшего совета правосудия, или отдельно общественности, или отдельно Президента. Это дело страны», - подчеркнул Порошенко.

Президент призвал ученых и адвокатов участвовать в конкурсе на должности судей: «вместо того, чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю - участвуйте в конкурсах».

По словам Главы государства, совместными усилиями должны быть сформированы новые местные суды, новые апелляционные суды, которые будут защищать права людей.

Он акцентировал внимание на том, что «на сегодняшний день в судах созданы нормальные финансовые условия для работы, которые защищают судью от коррупции».

В то же время, Президент подчеркнул, что вместе с подписанными указами, он будет инициировать законопроекты по обеспечению непрерывности судебного разбирательства дел в случае перевода судьи в новый суд. «Я буду инициировать изменения в законодательство, которые бы обеспечили непрерывность судебного разбирательства. Чтобы судья, который успешно сдал экзамены, прошел процедуру проверки добродетели, или прошел по конкурсу, или переведен в новый суд, работающий на той же территории, имел возможность рассматривать те дела, которые он рассматривал в старом суде», - пояснил Глава государства.

Порошенко подчеркнул, что этот вопрос вызвал большое количество опасений. «Безусловно, мы должны дать адекватный ответ на эти вопросы. И я уверен в том, что Верховная Рада поддержит меня в этом», - отметил Президент.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

22 ноября документ подписал Президент.