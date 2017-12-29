Травмы освобожденных из плена «Л/ДНР» заложников свидетельствуют о пытках, заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«На сегодня 24 бывших заложника-военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД. У многих есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках», - написала она в Facebook.

Геращенко добавила, что многих сильно били в первые трудные дни.

По ее словам, всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги.

«Также Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь. Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями», - отметила Геращенко.

Представитель Украины добавила, что главное сегодня – не забывать в эти дни о семьях тех, кто еще остался.

«Они сейчас требуют особого психологической поддержки и внимания. Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения», - резюмировала Геращенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников из РФ и ОРДЛО. Ранее анонсировалось, что новый обмен может пройти по формуле «74 на 29».

27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.