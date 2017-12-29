Приговор Шевченковского районного суда Киева руководителю группы «титушек» Юрию Крысину, причастному к убийству журналиста Вячеслава Веремия, рассекречен.

Данная информация обнародована в Едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.

Указано, что текст приговора по делу №761/23886/14-к был размещен в реестре 26 декабря.

Ранее закрытый текст судебного решения после обращения Шевченковского районного суда открыт для общего доступа.

Согласно тексту приговора, Крысин за денежное вознаграждение от неустановленного лица 17 февраля 2014 года согласился организовать «титушек» для преследования евромайдановцев.

18 февраля 2014 года он из хулиганских мотивов избил деревянной битой Веремия.

Суд решил, что о наличии огнестрельного оружия у остальных «титушек» подсудимый не был осведомлен.

Также в приговоре указано, что Крысин заплатил «титушкам» по 1 тыс. гривен, а сам получил 20 тыс. долларов.

Кроме того, из его показаний следует, что он просил не трогать Веремия, когда сам бил журналиста по лицу и спине.

Как сообщал ForUm, ранее суд засекретил текст приговора Крысину.

Суд дал ему 2 года условно. 28 декабря Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор.