Официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам, установленный Национальным банком 29 декабря, будет действовать до 3 января, сообщает пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины на период с 29 декабря 2017 по 3 января 2018 включительно устанавливает следующие официальные курсы гривни к иностранной валюте», - отмечается в сообщении.
Так, в пятницу, 29 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 коп. – 28,06 грн; курс евро составил 33,49 грн;
российский рубль незначительно подорожал - до 0,487 грн.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время