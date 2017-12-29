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Официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам, установленный Национальным банком 29 декабря, будет действовать до 3 января, сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Украины на период с 29 декабря 2017 по 3 января 2018 включительно устанавливает следующие официальные курсы гривни к иностранной валюте», - отмечается в сообщении.

Так, в пятницу, 29 декабря  курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 коп. – 28,06 грн; курс евро составил 33,49 грн;

российский рубль незначительно подорожал - до 0,487 грн. 

 
ForUm

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