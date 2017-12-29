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Украинца, который в Германии на грузовике протаранил полицейский автомобиль, взяли под стражу.

Вечером в четверг, 28 декабря, судья принял решение о заключении 48-летнего водителя, сообщили прокуратура и полиция города Менхенгладбаха, которые занимаются расследованием, передает DW. Его поместили в следственный изолятор.

Напомним, водитель совершил наезд 27 декабря около 21:00 по местному времени. Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, который петлял по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Когда грузовик почти сравнялся с патрульным авто, его вынесло на крайнюю правую полосу и он на скорости врезался в автомобиль полиции, протянув его 200 метров.

В результате наезда 23-летняя полицейская, которая находилась на заднем сиденье автомобиля, погибла на месте. Ее двое коллег получили тяжелые ранения. Водитель грузовика остался невредимым. По сообщению полиции, содержание алкоголя его крови составляло более двух промилле.

В профсоюзе полицейских говорят, что экипаж патрульного автомобиля не мог предсказать поведение пьяного водителя грузовика. Заместитель председателя профсоюза Райнер Пельтц (Rainer Peltz) отметил, что полицейские имели только две возможности для запланированного контроля грузовика: дождаться ее и сопровождать впереди или сзади, подавая водителю сигнал остановки и заставив его съехать с автомагистрали на стоянку.

 
ForUm

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