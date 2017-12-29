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Украинский водитель фуры, который протаранил в Германии полицейский автомобиль, находится в СИЗО города Менхенгладбах, земля Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального консула Украины в Дюссельдорфе Владислава Егорова.

«Он находится в Менхенгладбахе. Ведется следствие», - сказал генконсул.

По его словам, сотрудники дипмиссии узнали о происшествии из СМИ, после чего сами немедленно связались с органами правопорядка.

Сейчас украинская сторона ожидает официального письма от власти. Имя водителя, а также конечный пункт его маршрута, пока неизвестно.

40-тонная фура с украинскими номерами под управлением гражданина Украины в ночь на четверг протаранила полицейский автомобиль неподалеку немецко-голландской границы, на автобане 61 около Фирзена. В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-полицейский, за жизнь ее 48-летней коллеги борются врачи, еще один полицейский (ему 22 года) получил тяжелые ранения.

В крови 48-летнего водителя фуры обнаружен алкоголь – более двух промилле.
ForUm

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