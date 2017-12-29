4 из 74 освобожденных заложников, которые родом с оккупированной территории Донбасса, приехали на подконтрольную Украине территорию, но не имеют здесь жилья.

Эти бывшие заложники являются гражданскими, их оккупационная власть обвиняла в различных преступлениях. Оставаться там они не захотели, поэтому выбрали свободную от захватчиков Украину, сообщает ТСН.

С Игорем Яковенко журналисты встретились вблизи госпиталя, где гражданские заложники проходят обследование. Игорь обут в тапочки на носки, это не потому, что выбежал на минутку, у него нет другой обуви.

На фотографии после освобождения Игорь стоит один на аэродроме. Вокруг ни души, только сумки с вещами. Игоря не встречали родные. Их здесь нет. Два года и четыре месяца плена с пытками обернулись для Игоря сильным заиканием.

«Нас приняли за корректировщиков. Били электричеством. Просто оказался не в том месте», - говорит мужчина.

Оккупирована власть его обвинила в шпионаже в пользу Украины. Он - человек с проукраинской позицией, по инициативе двоюродного брата гражданской жены, во время обстрелов Горловки, вышел посмотреть откуда палят. Родственник взял еще и бинокль, их задержали обоих, но в плену оказался он один.

«Меня там пытали долго. Не знаю, что он сказал, для меня это тайна, долго думал об этом», - говорит Игорь.

Сергея Радулова в плен взяли в том же районе Горловки, но на четыре месяца раньше. Тоже за «шпионаж» в пользу Украины.

«Начали происходить ужасные вещи. У меня отобрали все имущество. Моя ошибка была, что я рассказывал людям правду, кто чем занимается, что на самом деле происходит», - рассказывает Сергей.

С врачебной палаты этим ребятам некуда идти вообще. Негде и нет за что жить. Они выбрали Украину, потому что возвращаться домой, на оккупированную территорию, опасно. А своего сына от первого брака Игорь ни разу не видел за время плена.

«У нас только один выход – здесь. Я остался без ничего и возвращать страшно, потому как помиловали так и заберут, я уже не выберусь оттуда», - говорят мужчины.

Одновременно ребята умоляют вызволить из плена тех, кто еще там остался, среди них и их знакомые.

Напомним, 27 декабря в результате обмена между ОРДЛО и Украиной на подконтрольную территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.