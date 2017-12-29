Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что новые переговоры по обмену заложниками могут пройти уже в ближайшее время и с большой долей вероятности завершатся успешно. Об этом она сказала в интервью телеканалу 112 Украина.

«Формулу (обмена, - ред.) никто сегодня не знает, думаю, никто не скажет. Это вопрос переговоров. А что касается того, что это может быть в ближайшее время, это действительно правда, потому что во время подготовки к этому обмену мы наработали большое количество процедур и большое количество определенных моментов, которые облегчат нам жизнь в будущем. Например, было огромное недоверие (со стороны боевиков, - ред.) к тем документам, которые предоставляются Украиной, у нас нет ни одного человека, который бы без соответствующего решения суда содержался под стражей. Соответственно, если люди освобождаются из-под стражи, то есть соответствующий документ, и было недоверие к тому, настоящий ли это документ, или действительно человек освобожден, действительно ли отбыл срок наказания», - пояснила она.

По словам омбудсмена, механизм сверки документов уже наработан. «Мы проводили такое количество переговоров, что сегодня мы имеем практически близкие отношения со всеми переговорщиками, в том числе с послом Тони Фришем, который постоянно принимал участие в наших переговорах со стороны ОБСЕ. Соответственно, сегодня мне кажется, что второй этап пойдет значительно проще и с большими шансами на быстрый успех», - прогнозирует омбудсмен.

Напомним, Президент Петр Порошенко распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников из РФ и ОРДЛО. Ранее анонсировалось, что новый обмен может пройти по формуле «74 на 29».

27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.