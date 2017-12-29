Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего главу Государственного управления делами Игоря Тарасюка и снял арест с его имущества.

Об этом говорится в решении суда от 22 декабря, передают Українські Новини.

Указано, что 1 августа в суд поступило ходатайство об освобождении от уголовной ответственности Тарасюка в связи с истечением сроков.

В судебном заседании прокурор и защитник подсудимого поддержали данное ходатайство.

Тарасюк заявил суду, что он не оспаривает фактические данные совершения преступления, в котором он подозревается.

Экс-глава Госуправления делами подозревался в том, что в 2006-2007 годах способствовал Виктору Януковичу и его окружению в завладении комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье» общей стоимостью 506 млн гривен.

В решении суда указано, что Тарасюк не был осведомлен со схемой завладения госсобственности и не имел целью причинение ущерба государственным интересам.

2 марта 2017 года ему было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Но затем прокуратура изменила подозрение на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), так как не усмотрела умысла в действиях главы Госуправления делами.

Срок привлечения к ответственности по данному обвинению составляет 5 лет, и, соответственно, истек в 2012 году.

Суд удовлетворил ходатайство, освободил Тарасюка от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство.

Также суд снял арест с его имущества, а именно с домовладения и 4 автомобилей, в том числе Bentley Brooklands и Porshe 911 Turbo S.

Кроме того, суд снял арест с пистолета Glock 19, с устройства, визуально похожего на специальное техническое средство для отслеживания спецсигналов Protect 1203, 4 золотых слитков, металлической сабли и 2 ножей.

Напомним, Генпрокуратура по делу завладения «Межигорьем» сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку 3 марта. Печерский районный суд Киева назначил залог для него в размере 6 млн 400 тыс. гривен.